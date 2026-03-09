Online-Präsenz

Mehr als 13 Millionen Klicks - Ein Jahr Cop-Influencer

Vier hessische Polizisten und eine Anwärterin zeigen seit Frühjahr 2025 auf Instagram ihren Alltag – und erreichen mit ihren Videos Millionen Aufrufe.

Jubiläum: Die Polizei Hessen feiert ein Jahr Cop-Influencer. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Jubiläum: Die Polizei Hessen feiert ein Jahr Cop-Influencer. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als ein Jahr lang sind fünf hessische Polizei-Influencer nun schon auf Instagram aktiv - in offiziellem Auftrag. Die vier Polizisten und eine Studentin geben online Einblicke in die Polizeiarbeit und ihr Privatleben. Dabei haben sie einige Erfolge zu verzeichnen.

Ihren Followerzahlen auf der Social-Media-Plattform zufolge gewannen Sarah, Serhat, Paula, Chris und Selina schon viele Fans. Besonders erfolgreich ist dabei «Polizeihauptkommissar Chris». Rund 65.000 Menschen folgen dem Fahrlehrer und Fahrsicherheitstrainer, der hauptsächlich Inhalte rund um das Polizeimotorrad postet. 

Kooperationen besonders beliebt

Mehr als 13 Millionen Aufrufe hat Chris' bekanntestes Reel - so heißt das Videoformat auf Instagram -, das er mit Kollegin Paula drehte. Viele weitere Videos von ihm haben mehr als eine Million Klicks. Besonders Kooperationen mit den anderen Cop-Influencern sind bei seinen Zuschauern beliebt, das zeigen die Likes und Views auf seinem Account.

Am zweitbesten schlägt sich «Polizeikommissarin Paula» mit rund 33.000 Followern auf ihrem Instagram-Kanal. Sie veröffentlicht mehr private Inhalte als Chris, zeigt etwa ihre Garde-Auftritte an Fastnacht und ihre Routine im Fitnessstudio. Sowohl Paula als auch die anderen drei Polizei-Influencer können mehrere Videos vorweisen, die über eine Million Aufrufe haben. 

Polizeiarbeit näher an Menschen heranführen

Seit Februar 2025 bespielen die fünf Cop-Influencer offizielle Instagram-Kanäle der Polizei Hessen. Das Projekt solle Werbung für Nachwuchs-Polizisten machen, Polizeiarbeit näher an Menschen heranführen und die Social-Media-Präsenz der Behörde ausbauen, teilte die Polizei Hessen zum Start der Aktion mit.

