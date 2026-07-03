Mehr als 2.000 Motorradunfälle pro Jahr in Hessen
Zwei tote Motorradfahrer an einem Tag: Was jüngst im Taunus geschah, ist besonders tragisch, aber keine Seltenheit.
Wiesbaden (dpa/lhe) - 2.023 Menschen sind nach Angaben des Statistischem Landesamtes 2025 in Hessen auf einem Kraftrad verunglückt. 37 von ihnen kamen bei dem Unfall ums Leben. Das geht aus der jüngsten Unfallstatistik der Behörde hervor. 2024 hatten rund 1.900 Motorradfahrer in Hessen einen Unfall erlitten. 41 von ihnen kamen ums Leben.
Zwei Todesfälle an einem Tag
Jüngst sind in Hessen zwei Motorradfahrer am selben Tag auf derselben Strecke ums Leben gekommen. Beide Unfälle ereigneten sich am Mittwoch mit wenigen Stunden Abstand auf der Landstraße L3004 in Oberursel. Beide Männer starben später im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Am Morgen war ein 44 Jahre alter Motorradfahrer beim Überholen auf seiner Maschine mit einem Auto zusammengeprallt. Der Autofahrer hatte nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen, als das Motorrad versucht hatte, den Pkw zu überholen. Am Nachmittag verlor ein 29-jähriger Motorradfahrer beim Überholen eines anderen Fahrzeugs die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.
Was über die Risiken bekannt ist
«Im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern sind Motorradfahrerinnen und -fahrer besonders gefährdet», erklärt der ADAC. Auf Basis der durchschnittlichen Fahrleistungen haben motorisierte Zweiräder ein vierfach höheres Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein. Die Verunglücktenrate - also die Zahl der Verunglückten je eine Milliarde gefahrene Kilometer - ist sogar siebenmal so hoch, wie eine ADAC-Analyse 2023 ergab.