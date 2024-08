Polizei: Zahl der Motorradunfälle steigt in Hessen

Die Unfälle verteilten sich demnach auf das ganze Land, «wobei für den Motorrad-Freizeitverkehr reizvolle Strecken besondere Bedeutung haben». Kurvige und landschaftlich ansprechende Strecken in der Region seien beliebte Ausflugsziele für Motorradfahrer, erklärte in dem Zusammenhang der ADAC Hessen-Thüringen. In Hessen sind vor allem der Taunus, die Rhön oder der Odenwald.

Bei sogenannten Biker-Safety-Touren werden in etwa eineinhalb Stunden Gefahrenpunkte von Bikern von Polizei-Motorradfahrern abgefahren und Gefahrensituationen besprochen, teilte das LKA mit. In Südhessen wird zudem in Kurzlehrgängen an Schulen das Motorradfahren thematisiert. Dabei konnten bereits mehr als 1.000 Schüler und Schülerinnen erreicht werden, hieß es.