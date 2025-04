Auf diesen Strecken müssen Motorradfahrer im Odenwald besonders aufpassen

Odenwald. Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite und mit ihm beginnt für viele Motorradfahrer wieder die schönste Zeit des Jahres. Besonders im Odenwald werden zahlreiche Strecken von Bikern als „Rennstrecken“ genutzt. In den Sommermonaten häufen sich auch deshalb die Unfälle – nicht selten mit Toten. Um die Fahrer und Unbeteiligte zu schützen, startet die Hessische Polizei auch in diesem Jahr ihre Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“.