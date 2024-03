Mehr als 200 Menschen bei Ostermarsch in Bruchköbel

Bruchköbel (dpa/lhe) - Am traditionellen Auftakt der hessischen Ostermärsche am Karfreitag in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) haben mehr als 200 Menschen teilgenommen. «Die Forderungen der Friedensbewegung sind klar», sagte der Sprecher des Ostermarschbüros im Frankfurter Gewerkschaftshaus, Willi van Ooyen, am Freitag. Gefordert seien demnach Verhandlungen und ein Ende von Kriegen.

Über Ostern sind weitere Veranstaltungen der Friedensbewegung geplant, am Karsamstag unter anderem in Wiesbaden, Kassel und im Odenwald. Auch in Ost- und Mittelhessen soll es am Karsamstag Ostermärsche geben. Am Ostermontag sind Ostermärsche in Marburg und im Werra-Meißner-Kreis geplant. Abschluss und Höhepunkt der Ostermärsche in Hessen soll eine Kundgebung in Frankfurt auf dem Römerberg sein.