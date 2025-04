Rund 200 Menschen bei Ostermarsch in Bruchköbel

Bruchköbel (dpa/lhe) - Am traditionellen Auftakt der hessischen Ostermärsche am Karfreitag in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) haben gut 200 Menschen teilgenommen. «Die Stimmung ist gut und es sind vor allem auch viele jüngere Teilnehmer dabei», sagte der Sprecher des Ostermarschbüros im Frankfurter Gewerkschaftshaus, Willi van Ooyen.