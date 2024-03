Mindestens 800 Menschen bei Demo für «Frieden in Nahost»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Wiesbaden unter dem Motto «Frieden in Nahost» demonstriert. Nach Polizeiangaben waren es mindestens 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sei zunächst alles friedlich gewesen. Die Wegstrecke des Demonstrationszuges startete laut Polizei am Hauptbahnhof.