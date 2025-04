Rund 1.100 Teilnehmer bei Ostermarsch-Abschluss in Frankfurt

Kassel/Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Die Friedensbewegung hat auch am Ostermontag in mehreren Städten in Hessen zu Ostermärschen aufgerufen. An der hessenweit größten Veranstaltung auf dem Frankfurter Römerberg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 1.100 Menschen. Die Protestierenden waren unter anderem aus Oberursel, Hanau und Darmstadt angereist.