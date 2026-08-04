Zoll Frankfurt

Mehr als 62.000 Energy-Drinks aus dem Verkehr gezogen

Die Beamten stellen mehr als 15.000 Liter gefälschte Energy-Drinks sicher. Die Ware war für den Verkauf in Frankreich vorgesehen.

Der Verkaufswert wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der Verkaufswert wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einer Kontrolle in Frankfurt am Main wurden in einem Lastwagen Tausende mutmaßlich gefälschte Energy-Drinks entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Wie das Zollamt in Frankfurt mitteilte, stellten die Beamten rund 15.000 Liter mit einem Verkaufswert von schätzungsweise 100.000 Euro sicher. Die am 19. Juli gefundenen Dosen wurden nach Angaben des Zollamts erst vor kurzer Zeit vernichtet.

Bei den 62.400 Dosen seien Farben, Logos sowie Gestaltung bekannter Marken imitiert worden, erklärte die Behörde. Die betroffenen Markeninhaber seien informiert worden. Sie hätten den Fälschungsverdacht bestätigt und die Vernichtung der Ware beantragt, hieß es. Die Ware sollte in Frankreich verkauft werden.

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