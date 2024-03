Mehr als 930 Petitionen erreichen 2023 die Abgeordneten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Den Petitionsausschuss des hessischen Landtags haben im zurückliegenden Jahr 935 Eingaben zu ganz unterschiedlichen Themen erreicht. Die mit Abstand meisten Unterschriften trug eine Petition, mit der sich die Unterstützer für die Einrichtung betreuter Taubenschläge in Limburg an der Lahn starkmachen. Das geht aus dem Bericht des Petitionsausschusses 2023 hervor, der vom Vorsitzenden Oliver Ulloth (SPD) am Mittwoch im Landtag vorgestellt werden soll.

In einer Bürgersprechstunde hätten sich die Petentinnen dafür eingesetzt, die Population der Stadttauben in Limburg mithilfe von Taubenschlägen zu kontrollieren. Anlass war ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, einen Falkner mit der Tötung der Tiere zu beauftragen. Das Anliegen der Petentinnen wird von mehr als 70 000 Menschen

unterstützt. Eine Entscheidung des Ausschusses in der Sache steht noch aus.

Weitere Anliegen mit besonders vielen Unterschriften beschäftigten sich etwa mit dem Erhalt der Rheinfähre Kornsand im Kreis Groß-Gerau und mit dem Nationalen Naturmonument «Grünes Band», einem Naturgürtel entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Zahl der Petitionen ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent zurückgegangen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Nach den Worten von Ulloth entspricht dies den statistischen Schwankungen.

Durch das Petitionsrecht hat jeder Mensch die Möglichkeit, sein Anliegen beim Petitionsausschuss einzubringen. Viele Eingaben befassten sich auch 2023 mit dem Aufenthaltsrecht, aber beispielsweise auch mit dem Justizvollzug oder Rundfunkgebühren.