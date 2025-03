Bürger wenden sich mit rund 1.000 Petitionen an Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben sich im zurückliegenden Jahr mehr als 1.000 Mal mit einer Petition an den Landtag gewandt, um strittige Fragen mit Behörden zu klären. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um knapp zwölf Prozent, wie die Parlamentsverwaltung in Wiesbaden mitteilte.