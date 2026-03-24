Mehr Sicherheitsstreifen am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund um die Uhr sollen mehrere Streifen der DB Sicherheit am Frankfurter Hauptbahnhof für ein sicheres Gefühl sorgen. Durch das Sofortprogramm der Deutschen Bahn wurden diese Streifen aufgestockt, wie Susanne Heinrichs, stellvertretende Bahnhofsmanagerin, sagte.

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Stephan Schmidt von der DB Sicherheit erklärte, dass in einer Grundbesetzung fünf Doppelstreifen am Hauptbahnhof unterwegs sind. Die sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz. Hinzu kam nun eine sechste Streife von 6 bis 22 Uhr. Außerdem gab es zuvor eine Streife für die Tunnelstationen, auch diese wurde durch eine zweite von 6 bis 22 Uhr ergänzt. Hinzugekommen sei auch ein operativer Einsatzleiter, der die Geschäfte am Frankfurter Hauptbahnhof koordiniere.

«Besondere Verkehrstation»

«Der Frankfurter Hauptbahnhof ist natürlich grundsätzlich eine besondere Verkehrsstation in Deutschland, nicht nur, weil sie so hoch frequentiert ist», sagte Heinrichs. Täglich sind ihrer Aussage nach zwischen 370.000 und 400.000 Reisende dort unterwegs.