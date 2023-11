Mehrere Hundert Menschen bei Demonstrationen zum Gaza-Krieg

Frankfurt/Fulda (dpa/lhe) - Der Gaza-Krieg hat am Sonntag erneut mehrere Hundert Demonstranten in Hessen mobilisiert. In Frankfurt zogen unter dem Aufruf «Für die Freilassung aller von der Hamas am 7.10.23 entführten Personen» nach Angaben der Polizei gut 200 Menschen vom Opernplatz in der Innenstadt bis zum Jüdischen Museum in der Nähe des Mains.