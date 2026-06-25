Mehrere hunderttausend Euro Schaden nach Dachstuhlbrand
Nach einem Dachstuhlbrand in Leinfelden-Echterdingen ist ein Fachwerkhaus unbewohnbar. Die Bewohnerin blieb unverletzt, die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Beim Dachstuhlbrand eines dreistöckigen Fachwerkhauses in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Aus dem Dachgeschoss des Hauses war Rauch gemeldet worden, wenig später drang bereits dunkler Qualm aus dem First, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin konnte sich unverletzt aus dem Gebäude ins Freie retten.
Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, die Frau kam bei Bekannten unter. Während der Löscharbeiten mussten umliegende Straßen zeitweise gesperrt werden, was am Mittwoch im Feierabendverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.