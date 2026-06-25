Frau rettete sich aus Flammen

Mehrere hunderttausend Euro Schaden nach Dachstuhlbrand

Nach einem Dachstuhlbrand in Leinfelden-Echterdingen ist ein Fachwerkhaus unbewohnbar. Die Bewohnerin blieb unverletzt, die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. (Symbolbild)

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Beim Dachstuhlbrand eines dreistöckigen Fachwerkhauses in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Aus dem Dachgeschoss des Hauses war Rauch gemeldet worden, wenig später drang bereits dunkler Qualm aus dem First, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin konnte sich unverletzt aus dem Gebäude ins Freie retten. 

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, die Frau kam bei Bekannten unter. Während der Löscharbeiten mussten umliegende Straßen zeitweise gesperrt werden, was am Mittwoch im Feierabendverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Fachwerkhaus
Dachstuhl in Flammen

Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Fachwerkhaus

Ein zweistöckiges Fachwerkhaus steht lichterloh in Flammen. Die Bewohnerin kann selbst entkommen, doch der Schaden ist enorm. Was bis jetzt bekannt ist.

25.06.2026

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden
Landkreis Konstanz

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden

Das Dach eines Doppelhauses steht in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus, um den Brand zu löschen.

17.05.2025

Bei Hausbrand am Bodensee stirbt Bewohnerin
Brände

Bei Hausbrand am Bodensee stirbt Bewohnerin

Dramatische Stunden bei einem Hausbrand in Immenstaad am Bodensee: Eine 88 Jahre alte Bewohnerin wird vermisst. Später wird eine Leiche geborgen.

02.03.2025

Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus
Dachstuhl in Flammen

Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus

Der Dachstuhl eines Fachwerkhauses steht in Flammen. Das sorgt für einen hohen Schaden - und schwierige Löscharbeiten.

13.01.2025

Dachstuhlbrand richtet in Mühlheim sechsstelligen Schaden an
Feuer

Dachstuhlbrand richtet in Mühlheim sechsstelligen Schaden an

Am Abend gerät in Mühlheim am Main ein Dachstuhl in Brand. Die Flammen lassen das Zweifamilienhaus unbewohnbar zurück. Die Ermittlungen laufen.

16.11.2024