Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Fachwerkhaus
Ein zweistöckiges Fachwerkhaus steht lichterloh in Flammen. Die Bewohnerin kann selbst entkommen, doch der Schaden ist enorm. Was bis jetzt bekannt ist.
Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist in Flammen aufgegangen. Dabei kam es nach ersten Schätzungen zu einem Schaden von rund 375.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Brand sei am Mittwochnachmittag in einem im zweistöckigen Fachwerkhaus ausgebrochen. Eine 75-jährige Bewohnerin habe sich selbst ins Freie begeben können. Verletzte gab es laut Polizei keine.
Die Feuerwehr habe den Brand nach einer guten Stunde löschen können. Wie es zum Brand gekommen ist, ist laut Polizei bis jetzt nicht bekannt.