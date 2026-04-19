Bundesstraße im Schwarzwald

Mehrere Menschen nach Unfall mit Anhänger schwer verletzt

Ein Anhänger am Auto einer Frau gerät mitten auf einer Bundesstraße ins Schleudern. Mehrere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Auch ein Hubschrauber landet bei der Unfallstelle.

Einsatzkräfte bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Einsatzkräfte bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 415 bei Lahr (Ortenaukreis) schwer verletzt worden, zwei weitere leicht. Der Anhänger am Auto einer 24 Jahre alten Fahrerin war in der Nacht ins Schleudern geraten und auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ein entgegenkommender Wagen mit dem Anhänger zusammen, der Anhänger blieb auf der Seite liegen. 

Die 24 Jahre alte Fahrerin, zwei 29 Jahre alte Mitfahrer und eine 35-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Ein 13 Jahre alter Jugendlicher, der ebenfalls in dem Wagen saß, erlitt leichte Verletzungen. In dem entgegenkommenden Fahrzeug saß ein 30-jähriger Fahrer. Auch er habe leichte Verletzungen erlitten, hieß es. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in nahegelegene Kliniken. 

Neben Krankenwagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Warum der Anhänger ins Schleudern geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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