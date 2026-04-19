Mehrere Menschen nach Unfall mit Anhänger schwer verletzt

Lahr (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 415 bei Lahr (Ortenaukreis) schwer verletzt worden, zwei weitere leicht. Der Anhänger am Auto einer 24 Jahre alten Fahrerin war in der Nacht ins Schleudern geraten und auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ein entgegenkommender Wagen mit dem Anhänger zusammen, der Anhänger blieb auf der Seite liegen.