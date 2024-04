Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A5 in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit drei Autos und einem Lkw auf der Autobahn 5 in Frankfurt sind mehrere Menschen verletzt worden. Elf Menschen wurden am Dienstag rettungsdienstlich behandelt und drei Menschen kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte. Vorübergehend kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie es zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar.

Bei einem anderen Unfall auf der A5 bei Frankfurt kurz vor dem Bad Homburger Kreuz wurde am Dienstagmorgen eine 37-Jährige schwer verletzt. Ein Fahrer eines Sattelzugs fuhr nach Angaben der Polizei beim Fahrstreifenwechsel in das neben ihm fahrende Auto der Frau. Dadurch drehte sich der Wagen vor den Lkw, wurde vor diesem hergeschoben und schließlich nach links in die Betonleitwand geschleudert, wie es hieß. Die 37-Jährige kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.