Albstadt

Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Club

In einer Diskothek eskaliert in der Nacht ein Streit. Die Polizei nimmt zwei Männer fest – doch nicht ohne Widerstand.

Die Polizei nimmt zwei der Beteiligten fest. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei nimmt zwei der Beteiligten fest. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - In einer Diskothek in Albstadt im Zollernalbkreis sind mehr als zehn Menschen in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Vier Menschen zogen sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Streit in der Nacht im Untergeschoss des Nachtclubs in eine körperliche Auseinandersetzung eskaliert. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes brachten zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren nach draußen, weil diese sich besonders aggressiv verhalten haben sollen. Zwei Angestellte der Diskothek und zwei Gäste mussten vor Ort medizinisch versorgt werden, konnten jedoch anschließend entlassen werden.

Da sich die beiden mutmaßlichen Hauptaggressoren laut Polizei weiterhin äußerst unkooperativ verhielten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Dabei soll der 34-Jährige gegen die Tür eines Streifenwagens getreten und diese beschädigt haben. Der Schaden liegt bei rund 2.000 Euro. Drei weitere Beteiligte konnten nach den polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten.

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