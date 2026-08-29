Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar
Ein Feuer macht ein Mehrfamilienhaus in Leimen unbewohnbar. Die Einsatzkräfte löschen den Brand, ein Mann wird leicht verletzt.
Leimen (dpa/lsw) - Feuerwehrleute haben einen Mann aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) gerettet. In dem darunterliegenden Stockwerk sei eine Wohnung komplett in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer hatte auch auf das Dach des Wohnhauses bereits übergegriffen. Der Brand war am frühen Samstagmorgen vermutlich in der Küche ausgebrochen.
Der gerettete 53-Jährige hatte den Angaben zufolge leichte Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen 13 Bewohner konnten das Gebäude selbst verlassen. Den Ermittlern zufolge ist das Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Zwei Familien seien von der Stadt untergebracht worden.