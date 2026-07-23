Menschen überleben Unfall auf der A3 «wie durch ein Wunder»
Ein Pkw kracht nahezu ungebremst in einen Sattelzug – doch alle steigen unversehrt aus. Die Einsatzkräfte sind erleichtert über den glimpflichen Ausgang.
Limburg (dpa/lhe) - Was auf der A3 bei Limburg nach einer Katastrophe aussah, endete mit einem kollektiven Aufatmen: Alle Beteiligten eines schweren Auffahrunfalls blieben unverletzt.
Am frühen Nachmittag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez nahezu ungebremst auf einen langsameren Sattelzug auf und verkeilte sich dabei bis über die A-Säule unter dem Auflieger. Die Airbags lösten aus, die Windschutzscheibe wurde aufgerollt - das Fahrzeug war stark deformiert.
Doch das Erstaunliche: Trotz der heftigen Kollision stiegen alle Beteiligten nahezu unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb vollständig unversehrt. Der 51-jährige Pkw-Fahrer und sein 69-jähriger Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - die erste Untersuchung bestätigte jedoch: auch sie bleiben ohne Verletzungen. «Wie durch ein Wunder», hieß es von den Einsatzkräften.
Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt.