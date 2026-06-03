Tödlicher Unfall

Wohnmobil kracht in Stauende - Familienvater stirbt

Es passiert auf der vielbefahrenen Autobahn 3 bei Limburg. Das Mobil fährt fast ungebremst in einen Lkw. Frau und Kinder des Mannes werden schwer verletzt. Auf der A3 geht erstmal nichts.

Vermutlich übersah der Fahrer des Wohnmobils das Stauende und fuhr in einen Lastwagen. (Symbolfoto) Foto: David Inderlied/dpa
Vermutlich übersah der Fahrer des Wohnmobils das Stauende und fuhr in einen Lastwagen. (Symbolfoto)

Limburg/Wiesbaden (dpa) - Beim Aufprall eines Wohnmobils auf einen Lastwagen am Stauende auf der Autobahn 3 ist ein Familienvater aus Bayern ums Leben gekommen. Der 43-jährige Wohnmobil-Fahrer starb noch an der Unfallstelle bei Limburg in Mittelhessen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Seine Frau und die beiden Kinder wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. 

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Vater den Stau übersehen und war in Fahrtrichtung Frankfurt fast ungebremst auf den Sattelzug aufgefahren. Der 43-Jährige, seine 35 Jahre alte Frau und die neunjährige Tochter wurden im vorderen Teil des Fahrzeugs eingeklemmt und dann von der Feuerwehr befreit. Der sieben Jahre alte Sohn, der sich im hinteren Bereich aufhielt, konnte sich schwer verletzt selbst aus dem Wohnmobil befreien, wie es hieß. 

Rettungshubschrauber flogen die Ehefrau und die Tochter in Kliniken, in Lebensgefahr schweben sie laut Polizei nicht. Der Sohn kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die A3 musste in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Diez zeitweise voll gesperrt werden. Bei dem Unfall unweit von Rheinland-Pfalz entstand laut Polizei durch umherfliegende Trümmerteile noch an einem weiteren Pkw ein Sachschaden. Insgesamt wird der auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tödlicher Unfall: Mann will auf Autobahn Sprit nachfüllen
Verkehr

Tödlicher Unfall: Mann will auf Autobahn Sprit nachfüllen

Ein Mann hat eine Panne und muss auf der Autobahn halten. Als er aussteigt, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

30.03.2026

Nach Motorradunglück - schwerer Unfall im Stau auf A3
Rettungshubschrauber-Einsatz

Nach Motorradunglück - schwerer Unfall im Stau auf A3

Auf der Autobahn 3 stirbt ein Motorradfahrer nach einem Sturz, der Verkehr staut sich. Das zieht einen weiteren schweren Unfall nach sich.

03.07.2025

Reisebus fährt auf Stauende auf - zwölf Verletzte
Verkehrsunfälle

Reisebus fährt auf Stauende auf - zwölf Verletzte

Gleich mehrere Unfälle beschäftigen die Rettungskräfte auf der A3. Auch ein Reisebus mit Schülern ist betroffen.

19.02.2025

Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt
A67

Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

In einem Stau auf der Autobahn 67 prallt ein Lkw auf einen Sattelzug. Es bleibt nicht bei einem Unfall.

29.01.2025

Unfall

Lkw fährt auf Stauende: Fahrer tödlich verletzt

Auf der A66 gibt es wegen der Schlepperdemo einen Stau. Ein Lastwagenfahrer fährt in das Stauende.

10.01.2024