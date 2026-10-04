Messerangriff in Rüsselsheimer Gaststätte
Bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte wird ein 34 Jahre alter Mann durch Messerstiche verletzt. Der mutmaßliche Täter flieht.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist ein 34-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten, flüchtete der mutmaßliche Angreifer nach der Tat am frühen Morgen aus dem Lokal. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.
Der Verletzte kam laut Mitteilung nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Die Kriminalpolizei nahm am Tatort die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft bewerte den Fall als versuchtes Tötungsdelikt.