Metallteile stürzen von Gabelstapler – 62-Jähriger stirbt
Beim Entladen eines Lastwagens stürzen schwere Metallteile von einem Gabelstapler. Ein Mann stirbt – nun soll ein Gutachter den genauen Hergang klären.
Schöneck (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Mann ist in Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) von schweren Metallteilen getroffen und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte er mit einem Lastwagen Metallteile zu einer Firma im Ortsteil Büdesheim geliefert. Ein 29-Jähriger soll diese mit einem Gabelstapler entladen haben. Dabei stürzten schwere Metallteile vom Stapler und trafen den 62-Jährigen, wie es weiter hieß. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen Schock.
Die Kriminalpolizei hat erste Untersuchungen eingeleitet. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Demnach solle auch der Frage nachgegangen werden, ob ein möglicher Defekt an einer Transportsicherung zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnte.