Arbeitsunfall in Deizisau

Rund 500 Kilogramm schwere Palette stürzt auf Arbeiter

Zwei Gabelstapler entladen einen Lastwagen, während ein Mitarbeiter auf der Ladefläche steht. Eine Palette kippt und begräbt ihn unter sich.

Ob der schwer verletzte Arbeiter in Lebensgefahr ist, bleibt unklar. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/ZB/dpa
Ob der schwer verletzte Arbeiter in Lebensgefahr ist, bleibt unklar. (Symbolbild)

Deizisau (dpa/lsw) - Ein 36 Jahre alter Mitarbeiter ist beim Entladen eines Lastwagens in Deizisau (Landkreis Esslingen) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand er sich am Freitagvormittag auf der Ladefläche, als eine rund 500 Kilogramm schwere Palette mit Betonschalungen umkippte. Sie fiel aus etwa zweieinhalb Metern Höhe auf den Mann und klemmte ihn ein. Warum die Palette umkippte, ist bislang unklar.

Die Verkehrspolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die beiden Gabelstaplerfahrer und den Lastwagenfahrer, der das Entladen überwachte. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete an, einen Gutachter hinzuzuziehen.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Ob der Mann in Lebensgefahr schwebt, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

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