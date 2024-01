Milde Temperaturen am Dienstag in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Mix aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen in Hessen im Laufe des Dienstags auf milde 6 bis 11 Grad. Am Vormittag kann es noch vereinzelt Nebelfelder geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag ziehen dann aus Westen weitere Wolken auf. Im westlichen Bergland sind laut Vorhersage ab dem Abend vereinzelt leichter Regen oder Sprühregen möglich.