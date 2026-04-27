Wetter

Mildes Frühlingswetter hält an – kaum Regen in Sicht

«Heiter bis wolkig» lautet die Wetterdevise für die kommenden Tage. Tagsüber laden milde Temperaturen zu Ausflügen ins Freie ein, nachts kann es in den Mittelgebirgen noch empfindlich kalt werden.

Die kommenden Tage werden sehr mild, nachts ist es kühler. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die kommenden Tage werden sehr mild, nachts ist es kühler. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Das warme und trockene Frühlingswetter bleibt den Menschen in Hessen auch in der neuen Woche erhalten. Nachts kühlt es spürbar ab, Regen ist Mangelware. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ist es am Montag heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 17 und 22 Grad, im Bergland werden 15 bis 18 Grad erreicht. 

In der Nacht zum Dienstag ziehen den Vorhersagen zufolge teils starke Wolken auf. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 4 Grad ab, im Bergland bis 2 Grad, dort ist vereinzelt Frost in Bodennähe möglich, wie der DWD mitteilte. 

Der Dienstag startet den Wetterexperten nach dann meist wolkig, im Tagesverlauf lockert der Himmel von Norden her zunehmend auf. Es bleibt laut Prognose überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 17 bis 23 Grad, im Bergland 16 bis 18 Grad.

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