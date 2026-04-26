Wetteraussichten

Heiteres Frühlingswetter zum Start in die Woche

Die Aussichten für die kommende Woche versprechen für fast alle Regionen heiteres Wetter - mit Ausnahme des Südens. Dort dürften sich ab Dienstag dichte Wolken hartnäckig halten.

Heiter bis wolkig zeigt sich das Wetter in Deutschland zur neuen Woche. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Heiter bis wolkig zeigt sich das Wetter in Deutschland zur neuen Woche. (Symbolbild)

Offenbach/Main (dpa) - Der Regenschirm kann zum Start in die neue Woche zunächst zu Hause bleiben: Trotz größerer Wolkenfelder im Norden und Westen soll es am Montag trocken bleiben. Im Osten und Süden wird heiteres bis sonniges Wetter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Mit Werten zwischen 12 und 16 Grad bleibt es im Norden kühl. Im Rest des Landes klettern die Temperaturen auf 17 bis 21 Grad, am Oberrhein sogar bis auf 24 Grad. 

Während es in der Nacht auf Dienstag zunächst gebietsweise wolkig wird, klart es mit Ausnahme des Südens im Tagesverlauf auf. In Alpennähe und über dem süddeutschen Bergland ist laut den Wetterexperten stellenweise mit Schauern zu rechnen. Sonst sei es zunehmend sonnig und trocken, so der DWD. Die Temperaturen erreichen dabei Werte zwischen 14 und 18 Grad, im Südwesten bis zu 22 Grad.

Zur Wochenmitte bleibt der Süden nach einer am Alpenrand regnerischen Nacht unter einer dichten Wolkendecke. Im Rest des Landes geht es sonnig und heiter weiter. Lediglich in Alpennähe sei im Tagesverlauf erneut mit leichten Schauern zu rechnen. Die Temperaturen klettern am Oberrhein auf bis zu 23 Grad, im Norden und Osten soll es mit bis zu 18 Grad etwas kühler bleiben.

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