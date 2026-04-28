Mildes Frühlingswetter in Hessen
Viel Sonne und angenehme Temperaturen prägen das Wetter in Hessen. In den Nächten kühlt es deutlich ab. In einigen Regionen kann es sogar leichten Frost geben.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen setzt sich in den kommenden Tagen ruhiges und überwiegend sonniges Frühlingswetter durch. Wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Dienstag zunächst noch mit Wolken zu rechnen, bevor es im Tagesverlauf von Norden her auflockert und trocken bleibt. Die Temperaturen steigen auf milde 17 bis 23 Grad.
In der Nacht zum Mittwoch wird es meist klar, im Süden halten sich örtlich noch Wolken. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 9 Grad im Rhein-Main-Gebiet und bis zu 1 Grad im Werratal. Im nördlichen Bergland ist stellenweise Bodenfrost möglich.
Am Mittwoch ist es laut DWD erneut heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag gehen die Temperaturen deutlich zurück. Der Donnerstag bringt erneut viel Sonnenschein bei trockenen Verhältnissen. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 17 bis 21 Grad.