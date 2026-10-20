Rechenzentren

Milliarden von Amazon – Rhein: Hessen «digitales Powerhouse»

Rund 4,8 Milliarden Euro will Amazon in Rechenzentren in der Rhein-Main-Region stecken. «Alle großen Player wollen nach Hessen», sagt der Ministerpräsident.

16 Milliarden Euro will Amazon 2027 in Deutschland investieren – ein großer Teil soll in den Ausbau von Rechenzentren für den Cloud-Anbieter AWS rund um Frankfurt fließen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
16 Milliarden Euro will Amazon 2027 in Deutschland investieren – ein großer Teil soll in den Ausbau von Rechenzentren für den Cloud-Anbieter AWS rund um Frankfurt fließen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung sieht in den angekündigten Milliardeninvestitionen der Handelsplattform Amazon eine Stärkung der Spitzenposition des Landes als «digitales Powerhouse in Europa». Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bezeichnete Hessen als das digitale Herz Europas. «Alle großen Player wollen nach Hessen», sagte er.

Die angekündigte Investition von rund 4,8 Milliarden Euro in Ausbau, Modernisierung und Neubau von Rechenzentren in der Rhein-Main-Region im nächsten Jahr sei ein Vertrauensbeweis in die wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen am Digitalstandort Hessen. Zugleich sei dies ein weiterer Beleg, «dass wir mit unserer aktiven Wirtschaftspolitik und unserem klaren Bekenntnis zu Technologieoffenheit und Innovationsfreude genau richtig liegen», sagte Rhein.

Ausbau soll nachhaltig gestaltet werden

Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) erklärte, für Künstliche Intelligenz (KI) und andere Innovationen seien ausreichende Rechenkapazitäten notwendig. Dabei gehe es auch um die digitale Souveränität. Der Ausbau dieser Rechenleistungen müsse ressourcenschonend und nachhaltig gestaltet werden, fügte sie hinzu. «Energieeffizienz, erneuerbare Energien und die Nutzung von Abwärme sind zentrale Voraussetzungen für eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur.»

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Cloud- und KI-Infrastruktur

Amazon hatte zuvor angekündigt, im kommenden Jahr rund 16 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren für den Cloud-Anbieter AWS und die Modernisierung der Logistikstandorte fließen, wie das Unternehmen anlässlich des Investitionsgipfels der Bundesregierung in Berlin mitteilte. 

Rund 4,8 Milliarden Euro und damit einen großen Teil der Investitionssumme will Amazon eigenen Angaben zufolge in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur stecken. Das Geld fließe in die sogenannte AWS-Region-Europa rund um Frankfurt.

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