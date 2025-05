Millioneneinnahmen an Parkgebühren und Parkbußgeldern

Karlsruhe (dpa) - Gebühren für Parkplätze und Bußgelder für Falschparker spülen den Kommunen im Südwesten kräftig Geld in die Kassen. Die Landeshauptstadt Stuttgart nahm im vergangenen Jahr 13,6 Millionen Euro an Parkgebühren ein. Parksünder wurden laut einer Stadtsprecherin mit fast 10 Millionen Euro an Bußgeldern zur Kasse gebeten.