Millionenschaden bei Brand von Lagergebäude in Freiburg
Ein zweistöckiges Lagergebäude in Freiburg steht in Flammen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, doch der Sachschaden ist enorm.
Freiburg (dpa/lsw) - Auf dem Gelände des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts (CVUA) in Freiburg hat ein Gebäude gebrannt und einen hohen Schaden verursacht. Laut Polizei handelte es sich dabei um ein zweistöckiges Lagergebäude mit mehreren Garagen. Den Angaben zufolge brannte das Gebäude auf dem Gelände des alten tierhygienischen Instituts vollständig nieder. Allerdings sei ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude von der Feuerwehr verhindert worden. Derzeit liefen noch Nachlöscharbeiten.
Es gebe keine Verletzten, der Sachschaden sei allerdings hoch: Er befinde sich im Millionenbereich. Die Brandursache werde in den nächsten Tagen ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei.