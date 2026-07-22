Feuerwehreinsatz

Millionenschaden bei Brand von Lagergebäude in Freiburg

Ein zweistöckiges Lagergebäude in Freiburg steht in Flammen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, doch der Sachschaden ist enorm.

Auf dem Gelände des tierhygienischen Instituts in Freiburg hat ein Gebäude gebrannt. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Auf dem Gelände des tierhygienischen Instituts in Freiburg hat ein Gebäude gebrannt. (Symbolfoto)

Freiburg (dpa/lsw) - Auf dem Gelände des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts (CVUA) in Freiburg hat ein Gebäude gebrannt und einen hohen Schaden verursacht. Laut Polizei handelte es sich dabei um ein zweistöckiges Lagergebäude mit mehreren Garagen. Den Angaben zufolge brannte das Gebäude auf dem Gelände des alten tierhygienischen Instituts vollständig nieder. Allerdings sei ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude von der Feuerwehr verhindert worden. Derzeit liefen noch Nachlöscharbeiten. 

Es gebe keine Verletzten, der Sachschaden sei allerdings hoch: Er befinde sich im Millionenbereich. Die Brandursache werde in den nächsten Tagen ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere hunderttausend Euro Schaden nach Brand
Gebäude und Auto in Flammen

Mehrere hunderttausend Euro Schaden nach Brand

In Neufra brennen zwei Lagergebäude und ein Transporter. Die Bundesstraße 32 bleibt während der Löscharbeiten gesperrt.

18.06.2026

Kita brennt - hoher Sachschaden
Feuerwehreinsatz

Kita brennt - hoher Sachschaden

Mülltonnen auf einem Schulgelände fangen Feuer, dann weiten sich die Flammen auf die Kindertagesstätte aus. Was den Brand auslöste, ist noch unklar.

30.05.2026

Großbrand in Neu-Isenburg – Millionenschaden bei Kfz-Betrieb
Feuerwehreinsatz

Großbrand in Neu-Isenburg – Millionenschaden bei Kfz-Betrieb

Eine Werkstatt in Flammen, Warnung an die Bevölkerung: Bei einem Brand in einem Kfz-Betrieb in Neu-Isenburg ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden.

03.05.2026

Flammen aus Mülltonne greifen über – Millionenschaden
Feuerwehr im Einsatz

Flammen aus Mülltonne greifen über – Millionenschaden

In einer Papiermülltonne bricht ein Feuer aus. Der zu Beginn kleine Brand breitet sich aus und richtet einen großen Schaden an.

18.01.2026

6.500 Hühner tot: Millionenschaden nach Brand in Stall
Feuerwehreinsatz

6.500 Hühner tot: Millionenschaden nach Brand in Stall

Im Kreis Waldshut steht ein Hühnerstall in Flammen. Für viele der Tiere kommt die Rettung zu spät. Auch der Sachschaden ist immens.

29.11.2025