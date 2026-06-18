Mehrere hunderttausend Euro Schaden nach Brand
In Neufra brennen zwei Lagergebäude und ein Transporter. Die Bundesstraße 32 bleibt während der Löscharbeiten gesperrt.
Neufra (dpa/lsw) - Beim Brand zweier zusammenhängender Lagergebäude und eines Transporters in Neufra (Kreis Sigmaringen) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Bei dem Brand in der Nacht wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen.
An das Gelände grenzt die Bundesstraße 32, die während des Einsatzes voll gesperrt werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an dem geparkten Transporter den Brand ausgelöst haben.