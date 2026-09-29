Millionenschaden nach Großbrand
Nach dem Feuer auf einem Schwarzwaldbauernhof können die verletzten Bewohner die Klinik verlassen. Aber der finanzielle Schaden ist viel höher als zunächst angenommen.
Gutach/Schwarzwaldbahn (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Hof in Gutach (Schwarzwaldbahn) im Ortenaukreis geht die Polizei von einem deutlich höheren Schaden aus als zunächst angenommen. Die Schadenssumme werde inzwischen auf 1,5 bis zwei Millionen Euro geschätzt, sagte ein Sprecher. In ersten Schätzungen waren die Ermittler von einem Schaden in Höhe von 600.000 Euro ausgegangen.
Die beiden verletzten Bewohner konnten das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Die Brandursache ist weiter unklar. Ein Gutachter der Versicherung soll gegen Ende der Woche zum Brandort kommen, wie die Polizei mitteilte.
Wohnhaus bleibt verschont
In der Nacht auf Montag war eine Scheune auf einem Bauernhof komplett abgebrannt. Bei dem Gebäude hatte es sich um ein ehemaliges Wohngebäude gehandelt, in dem inzwischen nur noch Geräte und Technik gelagert wurden. Auch zwei kleinere Nebenbauten hatten gebrannt. Das eigentliche Wohnhaus der Bewohner, das vor einigen Jahren auf dem Grundstück neu gebaut worden war, blieb laut Polizei von den Flammen verschont. Lediglich ein Rollladen sei durch die Hitze beschädigt worden.
Feuerwehrleute waren stundenlang mit dem Löschen beschäftigt gewesen, auch die nahe gelegenen Bahnschienen der Schwarzwaldbahn waren zeitweise gesperrt gewesen.