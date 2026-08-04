Reihenhaus steht in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr
Ein Feuer hat am Morgen ein Wohnhaus in Göppingen erfasst. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften im Einsatz. Was bislang über den Brand bekannt ist.
Göppingen (dpa/lsw) - In einem Reihenhaus in Göppingen ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei spricht von einem Vollbrand des Gebäudes. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich jedoch alle Bewohner außerhalb des Hauses. Hinweise auf verletzte Menschen gibt es laut einem Polizeisprecher nicht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Details zum Brand wurden nicht mitgeteilt.