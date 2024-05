Millionenschaden wohl durch manipulierte Wasserleitung

Wiesbaden (dpa/lhe) – Ein schwerer Wasserschaden hat in einem Hochhaus-Rohbau in Wiesbaden einen hohen Sachschaden verursacht. Unbekannte sollen am Sonntagmorgen eine Löschwasserleitung in einem oberen Stockwerk des Rohbaus manipuliert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Wasser floss daraufhin unkontrolliert in den Keller und in die Aufzugschächte. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen siebenstelligen Betrag. Sie ermittelt wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.