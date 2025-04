Millionenschwerer Drogenhandel: Urteil wird verkündet

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem rund zwei Monate währenden Strafprozess soll am Dienstag (9.15 Uhr) das Urteil gegen eine mutmaßliche Bande von international agierenden Drogenhändlern verkündet werden. Laut Anklage sollen sie im großen Stil mit Kokain und Cannabis im Wert von über zehn Millionen Euro gehandelt haben. Gelagert wurden Drogen und Geld demnach in fünf Bunkerwohnungen in Frankfurt.