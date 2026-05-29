Reifen geplatzt

Mindestens 19 Autos durch Reifenteile auf A5 beschädigt

Auf der A5 platzt der Reifen eines Lastwagens und die Teile landen auf allen drei Spuren. Mindestens 19 Autos fahren darüber - für zwei geht die Fahrt danach nicht weiter.

Die Polizei konnte den Verkehr kurzzeitig stoppen und so die Reifenteile entfernen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei konnte den Verkehr kurzzeitig stoppen und so die Reifenteile entfernen. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein geplatzter Lkw-Reifen hat auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe mindestens 19 Autos beschädigt. Ein 38-jähriger Fahrer war am späten Donnerstagabend auf der A5 Richtung Karlsruhe unterwegs, als auf Höhe des Dreiecks Karlsruhe der linke Vorderreifen seines Lastwagens platzte, wie die Polizei mitteilte. Die Reifenteile verteilten sich auf allen drei Fahrspuren.

Mindestens 19 nachfolgende Autos überfuhren die Teile und wurden dabei teils schwer beschädigt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde kurzzeitig gestoppt, um die Reifenteile zu bergen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro.

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