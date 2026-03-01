Sparzwänge

Minister: Hochschulen in Hessen auch künftig stark

Trotz Sparzwängen sieht Hessens Wissenschaftsminister Gremmels die Universitäten im Bundesland zukunftsfähig aufgestellt. Dabei verweist er vor allem auf den Exzellenz-Wettbewerb.

Der vergangenen Sommer beschlossene Hochschulpakt schafft aus Sicht von Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) Planungssicherheit für Hessens Universitäten. Foto: Arne Dedert/dpa
Der vergangenen Sommer beschlossene Hochschulpakt schafft aus Sicht von Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) Planungssicherheit für Hessens Universitäten.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) sieht die hessischen Hochschulen trotz der derzeitigen Sparzwänge auf dem «richtigen Kurs». Der im vergangenen Sommer beschlossene Hochschulpakt schaffe Planungssicherheit, finanzielle Verlässlichkeit und strukturelle Perspektiven, erklärte der Minister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wir reagieren strategisch auf die gegenwärtigen Haushaltsbedingungen, um Hochschulen in Hessen auch künftig stark, innovationsfähig und zukunftsbereit zu halten.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Herausforderung, vor der die Hochschulen stünden, sei man sich bewusst und nehme wahr, was bislang an Sparmaßnahmen bekannt geworden sei, hieß es von dem Ministerium. Die Hochschulen müssten im Rahmen ihrer Autonomie und Budgetverantwortung sowie der gesetzlichen Vorgaben selbstständig entscheiden, auf welche Bereiche sie ihre Schwerpunkte legten und wie sie ihre Mittel verwalten.

Gutes Abschneiden bei Exzellenzclustern

Gremmels hob hervor, der Wissenschaftsstandort Hessen sei «stark wie lange nicht, und wir arbeiten dafür, dass Hessen noch mehr Bedeutung gewinnt». Dabei verwies er auf die sechs hessischen Exzellenzcluster-Anträge im vergangenen Jahr – das seien fünf Cluster mehr als bei der vorangegangenen Runde 2019. «Dadurch fließen in den kommenden sieben Jahren mehr als 220 Millionen Euro zusätzliche Bundesmittel nach Hessen, die vom Land neben dem Hochschulpakt kofinanziert werden.» 

Bei der Vorbereitung auf den hart umkämpften Exzellenz-Wettbewerb habe das Land seine Universitäten intensiv unterstützt und tue das auch weiterhin bei der Bewerbung zweier hessischer Verbünde um den begehrten Rang der Exzellenzuniversität, so Gremmels.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erste hessische Bewerbungen um Titel Exzellenzuniversität
Hochschulen

Erste hessische Bewerbungen um Titel Exzellenzuniversität

Erstmals wollen auch Hochschulen in Hessen auf einer weiteren Ebene der deutschen Exzellenzstrategie mitspielen. Sie haben viele Fördermillionen für Spitzenforschung vor Augen. Um welche Unis geht es?

26.06.2025

Millionen-Förderung für sechs Exzellenzcluster in Hessen
Hochschulen

Millionen-Förderung für sechs Exzellenzcluster in Hessen

Freude für die Spitzenforschung: Mehrere hessische Universitäten können im bundesweiten Wettbewerb um Fördermillionen für besondere Projekte punkten. Welche sind es?

22.05.2025

Gremmels: Exzellenzstrategie große Chance für Hessen
Hochschulen

Gremmels: Exzellenzstrategie große Chance für Hessen

Mit der Auswahl als Exzellenzcluster sind millionenschwere Fördermittel verbunden. Sieben Forschungsprojekte aus Hessen hoffen auf den Zuschlag.

21.05.2025

Wissenschaftsminister will Debatte über Militärforschung
Verteidigung

Wissenschaftsminister will Debatte über Militärforschung

Der SPD-Politiker Gremmels sucht das Gespräch mit hessischen Hochschulen, die auf militärische Forschung verzichten wollen. Der Minister verweist darauf, dass sich die USA von Europa abwendeten.

01.04.2025

Wissenschaft

Exzellenzförderung: Forschungsprojekte nehmen erste Hürde

Eine Förderung als Exzellenzcluster bringt Forschungseinrichtungen Geld und Renommee. Nun sind die Ergebnisse der ersten Wettbewerbsrunde bekannt. Mehrere hessische Projekte bleiben im Rennen.

02.02.2024