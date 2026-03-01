Minister: Hochschulen in Hessen auch künftig stark
Trotz Sparzwängen sieht Hessens Wissenschaftsminister Gremmels die Universitäten im Bundesland zukunftsfähig aufgestellt. Dabei verweist er vor allem auf den Exzellenz-Wettbewerb.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) sieht die hessischen Hochschulen trotz der derzeitigen Sparzwänge auf dem «richtigen Kurs». Der im vergangenen Sommer beschlossene Hochschulpakt schaffe Planungssicherheit, finanzielle Verlässlichkeit und strukturelle Perspektiven, erklärte der Minister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wir reagieren strategisch auf die gegenwärtigen Haushaltsbedingungen, um Hochschulen in Hessen auch künftig stark, innovationsfähig und zukunftsbereit zu halten.»
Der Herausforderung, vor der die Hochschulen stünden, sei man sich bewusst und nehme wahr, was bislang an Sparmaßnahmen bekannt geworden sei, hieß es von dem Ministerium. Die Hochschulen müssten im Rahmen ihrer Autonomie und Budgetverantwortung sowie der gesetzlichen Vorgaben selbstständig entscheiden, auf welche Bereiche sie ihre Schwerpunkte legten und wie sie ihre Mittel verwalten.
Gutes Abschneiden bei Exzellenzclustern
Gremmels hob hervor, der Wissenschaftsstandort Hessen sei «stark wie lange nicht, und wir arbeiten dafür, dass Hessen noch mehr Bedeutung gewinnt». Dabei verwies er auf die sechs hessischen Exzellenzcluster-Anträge im vergangenen Jahr – das seien fünf Cluster mehr als bei der vorangegangenen Runde 2019. «Dadurch fließen in den kommenden sieben Jahren mehr als 220 Millionen Euro zusätzliche Bundesmittel nach Hessen, die vom Land neben dem Hochschulpakt kofinanziert werden.»
Bei der Vorbereitung auf den hart umkämpften Exzellenz-Wettbewerb habe das Land seine Universitäten intensiv unterstützt und tue das auch weiterhin bei der Bewerbung zweier hessischer Verbünde um den begehrten Rang der Exzellenzuniversität, so Gremmels.