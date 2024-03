Ministerin Stolz will «FamilienApp» bekannter machen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die neue Familienministern Diana Stolz (CDU) will die «FamilienApp» in Hessen bekannter machen. «Wir überlegen, wie wir weiteren Schwung in die App bringen können», sagte sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur dpa in Wiesbaden. «Mir ist es ein Anliegen, die Reichweite zu erhöhen, damit mehr Familien in Hessen davon profitieren können.» Die «FamilienApp» ist ein Angebot des Ministeriums und richtet sich an alle Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und Hauptwohnsitz in Hessen. Die App ist kostenlos und einkommensunabhängig. Sie bietet unter anderem einen Unfallversicherungsschutz, zahlreiche Vergünstigungen bei Partnerunternehmen sowie einen Elternratgeber.