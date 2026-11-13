Mit 19 schon Nationalspieler? Rangnick nominiert VfB-Talent

Linz (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Yanik Spalt vom VfB Stuttgart steht vor seinem ersten Länderspiel für die österreichische Nationalmannschaft. Das 19 Jahre alte Toptalent ist von Ralf Rangnick für das Nations-League-Heimspiel der Alpenrepublik gegen Irland am Samstag (20.45 Uhr/ORF) in Linz nachnominiert worden, teilte der Österreichische Fußball-Bund mit.

Zunächst war Spalt für die U21 der Österreicher vorgesehen. Doch nach den Ausfällen des Hoffenheimers Alexander Prass und Xaver Schlager von Nottingham Forest, die beide wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel ausfallen, rutschte der Stuttgarter erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft.

Foto: Marijan Murat/dpa Rangnick ruft: Der 19-jährige Yanik Spalt wurde für die A-Nationalmannschaft der Österreicher nachnominiert. (Archivbild)

Starke Leistungen für die Stuttgarter

Beim VfB hatte Spalt am vergangenen Samstag ein überzeugendes Startelf-Debüt in seinem dritten Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (1:0) gegeben. Schon beim 0:2 wenige Tage zuvor in der Champions League bei Galatasaray Istanbul war Spalt mit einer starken Leistung aufgefallen, als er nach 18 Minuten den verletzten Atakan Karazor auf der Sechserposition ersetzen musste.

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