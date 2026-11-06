«Wie ein alter Hase»: VfB-Talent Spalt drängt nach vorn

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Lobeshymnen seiner Kollegen beim VfB Stuttgart wäre es kein Wunder, sollte Toptalent Yanik Spalt im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen gleich zum nächsten Einsatz kommen. Der 19-jährige Österreicher habe «gespielt wie ein alter Hase», sagte Torwart Fabian Bredlow nach Spalts Champions-League-Debüt gegen Galatasaray Istanbul. «Hoffentlich folgen noch viele weitere Spiele.» Der Mittelfeldspieler, der auch als linker Außenverteidiger spielen kann, sei «ein richtig, richtig guter Junge».

Sebastian Hoeneß legte sich bis jetzt nicht fest, ob der U-21-Nationalspieler gegen das zuletzt formstarke Werder am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu seinem dritten Bundesliga-Einsatz kommt und vielleicht sogar erstmals in der Startelf steht. Die Chancen, dass Spalt zumindest wieder eingewechselt wird, stehen aber nicht schlecht. «Natürlich ist er eine Option», erklärte Trainer Hoeneß.

Ruhig, abgeklärt - und gut im Spielaufbau

Das hängt auch damit zusammen, dass Mittelfeldlenker Angelo Stiller weiter ausfällt. Außerdem ist ein Einsatz von Atakan Karazor auf der Doppelsechs wegen einer Muskelverletzung fraglich. Für ihn wurde Spalt beim 0:2 in Istanbul nach 18 Minuten eingewechselt und zeigte eine starke Leistung.

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Folgt nun der nächste Auftritt? Hoeneß kann froh sein, dass er in Spalt eine Alternative hat, die auf der Position vor der Abwehr nicht nur zweikampfstark ist, sondern auch spielerische Akzente setzen kann. Zudem ließ der frühere Kapitän der Stuttgarter U19 erkennen, dass er sich etwas zutraut. In Istanbul beeindruckte Hoeneß an «Spalti» besonders die Ruhe und Abgeklärtheit angesichts seines jugendlichen Alters und der hitzigen Atmosphäre.

Bisher erst 56 Bundesliga-Minuten

Dabei kommt der im Sommer 2023 im Alter von 16 Jahren von AKA Vorarlberg nach Stuttgart gewechselte Spalt auf bisher gerade mal 56 Bundesliga-Minuten und insgesamt vier Einwechslungen in Pflichtspielen. Doch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagte schon während der Vorbereitung im Sommer: «Yanik verkörpert vieles von dem, was wir uns von jungen Spielern wünschen».

Gegen Galatasaray hatte VfB-Kapitän Deniz Undav sogar das «Gefühl, das war ein Routinier, wie der reingekommen ist. Top gemacht», erklärte der Stürmer. So hatte die unglückliche Niederlage wenigstens in dieser Hinsicht etwas Gutes.

Foto: Marijan Murat/dpa Ein Österreicher auf dem Sprung nach oben: der 19-jährige Yanik Spalt. (Archivbild)

Vielleicht kann Spalt gegen Bremen dazu beitragen, dass der VfB sich in der Bundesliga-Tabelle weiter nach oben arbeiten kann. Nach dem 4:2 bei Bayer Leverkusen will das Team nachlegen und seinen zweiten Heimsieg der Saison holen. Doch Hoeneß warnt vor den seit sieben Spielen ungeschlagenen Hanseaten und bezeichnete sie als «Mannschaft der Stunde». Neben ihrer Konstanz profitiere sie vor allem von ihrer Offensive um den Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug und dessen Sturmpartner Marco Grüll. Auch Spalt kann womöglich mithelfen, sie schon im Mittelfeld zu stoppen.

Kaum Eigengewächse bei den Profis

Sollte er sich bei den Profis durchsetzen, wäre er nach dem 20 Jahre alten Torwart Dennis Seimen eines von zuletzt nur ganz wenigen Talenten, die dauerhaft den Sprung aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter zu den Profis schafften. Denn der VfB setzt zwar stets auch stark auf junge Spieler, doch in den vergangenen Jahren wurden sie meist von anderen Clubs abgeworben. So wie zuletzt Mittelstürmer Dzenan Pejcinovic oder davor Finn Jeltsch und der mittlerweile für Juventus Turin spielende Nick Woltemade.