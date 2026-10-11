Fußball-Bundesliga

Tränen beim Torwart: emotionales Bundesliga-Debüt für Seimen

Da, wo seine Profikarriere so richtig begonnen hat, steht Stuttgarts Torwart erstmals in der Bundesliga im Tor. Nach dem Schlusspfiff wird er emotional.

Dennis Seimen stand erstmals in der Fußball-Bundesliga im Tor. Foto: Swen Pförtner/dpa
Dennis Seimen stand erstmals in der Fußball-Bundesliga im Tor.

Paderborn (dpa) - Als sein erstes Bundesligaspiel vorbei war, wurde Dennis Seimen so richtig emotional. «Bei mir sind nach dem Spiel schon ein paar Tränen geflossen», sagte der 21 Jahre alte Torwart des VfB Stuttgart. «Dass ich mein Bundesliga-Debüt in Paderborn feiern darf, ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt», sagte Seimen.

Im vergangenen Jahr war das große Torwart-Talent vom VfB an den SC Paderborn ausgeliehen und hatte großen Anteil daran, dass die Ostwestfalen in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den Aufstieg in die Bundesliga schafften. Auch deshalb war der Empfang sehr herzlich. Seimen wurde vor der Partie extra noch einmal separat begrüßt und bekam von den Zuschauern viel Applaus.

«Das hat mich sehr gefreut und ist schon etwas ganz Besonderes», sagte Seimen, der zu Saisonbeginn verletzungsbedingt passen musste. Jetzt ist er aber wieder gesund und nutzte die XXL-Länderspielpause, um letzte Zweifel an seiner Fitness auszuräumen.

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Erst Bundesliga, dann Champions League

Lange Zeit, sich über sein Bundesliga-Debüt an einem für ihn besonderen Ort zu freuen, hat Seimen aber nicht. Schon am Mittwoch steht in der Champions League das Auswärtsspiel bei Slovan Bratislava an.

VfB-Coach Sebastian Hoeneß baut auch da wieder auf ihn. In Paderborn hatte der Stuttgarter Trainer lobende Worte für seinen jungen Torwart. «Er war sehr emotional. Das fand ich schön, zu sehen, wie viel einem jungen Spieler so ein Spiel bedeutet. Ich will ihn außerordentlich loben.»

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