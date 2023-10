Mit 250 km/h über die Autobahn: Prozess um Raserei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er sich mit mehr als 250 Stundenkilometern eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben soll, steht ab morgen (12.00 Uhr) ein Motorradfahrer vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem 39-Jährigen ein verbotenes Rennen zur Last. Die Tat ereignete sich demnach Ende November vergangenen Jahres auf der Autobahn 3 Richtung Würzburg. Nachdem die Polizeistreife den auffälligen Fahrstil des Motorradfahrers bemerkt hatte, versuchten die Beamten, den Mann einzuholen - so die Sicht der Staatsanwaltschaft. Dies soll jedoch trotz einer zwischenzeitlichen Beschleunigung auf 250 Stundenkilometer nicht gelungen sein. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.