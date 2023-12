Mit Tempo 250 über die Autobahn: Motorradfahrer vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er soll mit einer Geschwindigkeit von zeitweise mehr als 250 Stundenkilometern vor der Polizei davongefahren sein: Am Montag (11.00 Uhr) steht deshalb ein 39 Jahre alter Motorradfahrer vor dem Amtsgericht Frankfurt. Der Angeklagte war der Polizei Ende Oktober 2022 auf der Autobahn 3 Richtung Würzburg wegen eines riskanten Fahrstils aufgefallen. Es gelang den Beamten jedoch nicht, den zeitweise nur auf dem Hinterrad fahrenden Mann einzuholen. Erst beim Verlassen der Autobahn konnte dieser schließlich gestellt werden. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.