Ursache wird ermittelt

Mit Auto gegen Baum geprallt: Zwei Frauen verletzt

Auf einer Kreisstraße bei Owen kommt eine junge Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum.

Feuerwehrleute haben das Dach des Unfallautos abgetrennt. Foto: Sdmg/Kaczor/SDMG/dpa
Feuerwehrleute haben das Dach des Unfallautos abgetrennt.

Owen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Owen im Kreis Esslingen sind zwei junge Frauen verletzt worden. Die Fahrerin war am späten Montagabend aus zunächst unbekannten Gründen von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie und ihre Beifahrerin wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte eine der beiden Frauen in ein Krankenhaus. Zum Grad der Verletzungen und zum genauen Alter der beiden Frauen konnte der Sprecher zunächst noch keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt.

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