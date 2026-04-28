Mit Auto gegen Baum geprallt: Zwei Frauen verletzt

Owen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Owen im Kreis Esslingen sind zwei junge Frauen verletzt worden. Die Fahrerin war am späten Montagabend aus zunächst unbekannten Gründen von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie und ihre Beifahrerin wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte eine der beiden Frauen in ein Krankenhaus. Zum Grad der Verletzungen und zum genauen Alter der beiden Frauen konnte der Sprecher zunächst noch keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt.