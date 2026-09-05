Reise durch die Zeit

Mit Handy und KI: Held aus dem 17. Jahrhundert zieht Fans an

Wie der virtuelle Simplicissimus spielerisch Realität und Fiktion verbindet – und warum Gelnhausen darin den besonderen Reiz sieht.

Der Simplicissimus, eine Romanfigur aus dem Dreißigjährigen Krieg, hat einen eigenen Instagram-Account bekommen. Hintergrund ist der 350. Todestag des in Gelnhausen geborenen Erzählers Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Der Simplicissimus, eine Romanfigur aus dem Dreißigjährigen Krieg, hat einen eigenen Instagram-Account bekommen. Hintergrund ist der 350. Todestag des in Gelnhausen geborenen Erzählers Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen. (Archivbild)

Gelnhausen (dpa/lhe) - Der Simplicissimus hat den Sprung aus dem 17. Jahrhundert in die sozialen Medien offensichtlich erfolgreich geschafft. Das Instagram-Experiment der Stadt Gelnhausen zum 350. Todestag des Dichters Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen stößt nach Angaben der Verantwortlichen auf großes Interesse. Eine erste Bilanz fällt positiv aus - und die Reaktionen kommen längst nicht nur aus dem Internet.

«Ich bin begeistert, wie gut das eingeschlagen hat», sagt die Leiterin des Kulturamtes, Simone Grünewald. Nicht nur auf Instagram, wo der «Gelnhäuser Bub» alias Simplicissimus inzwischen fast 230 Follower hat, auch «Old School» per Telefon und E-Mails meldeten sich Menschen, weil sie die Idee originell fanden, darunter auch Museen und Kommunen, wie Grünewald berichtet.

Was gibt es zu sehen?

Seit Mitte August berichtet der virtuelle Simplicissimus auf Instagram aus seinem Leben und nimmt die Nutzer mit auf seine Abenteuer. Die Figur aus der Erzählung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz optisch neu erschaffen. Das Ergebnis ist bewusst nicht historisch korrekt: Der Held aus dem Dreißigjährigen Krieg besitzt ein Smartphone, filmt seine Erlebnisse und erzählt sie in kurzen Videos. Auch Courage, die selbstbewusste Landstreicherin aus Grimmelshausens Roman, soll demnächst einen eigenen Instagram-Auftritt bekommen.

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Wo liegt der Reiz?

Für Grünewald liegt in diesem bewussten Spiel mit Realität und Fiktion der besondere Reiz des Projekts. Denn auch Grimmelshausen habe mit den Möglichkeiten seines Mediums gespielt. Simplicissimus gebe seine Geschichte als Autobiografie aus, obwohl für die Leser erkennbar sei, dass diese Darstellung immer wieder gebrochen werde, erklärt sie.

«Wir machen im Grunde genau das, was Grimmelshausen gemacht hat, eben nur mit modernen Mitteln», beichtet die Kulturchefin. «Wir tun so, als wäre es ein echtes Profil, weisen aber auch dauernd auf den Bruch hin. Das ist gerade der Reiz, dass man die Techniken von Grimmelshausen in die moderne Zeit transportiert.»

Auch Gelnhausens Bürgermeister Christian Litzinger (CDU) zieht eine positive erste Bilanz. Das Projekt mache neugierig und erreiche Menschen auf zeitgemäße Weise. «Genau solche Projekte zeigen, dass Tradition und Innovation keine Gegensätze sein müssen - ganz im Gegenteil: Für mich ist es ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir Künstliche Intelligenz sinnvoll und mit einem Augenzwinkern einsetzen können», sagt Litzinger.

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