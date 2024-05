Mit Kanu gekentert: Drei Menschen stecken in Fluss fest

Lollar (dpa/lhe) - Drei Menschen sind am Sonntag in Lollar (Kreis Gießen) von der Feuerwehr aus der Lahn gerettet worden. Sie waren mit dem Kanu gekentert und steckten mehr als hüfthoch mitten im Fluss fest, wie die freiwillige Feuerwehr in Lollar mitteilte. Aufgrund der starken Strömung hätten sie sich nicht mehr alleine aus der Lahn befreien können. Speziell ausgebildeten Flut- und Strömungsretter holten sie sicher aus dem Wasser, auch eine Wurfleine und eine Steckleiter kamen dabei zum Einsatz. Verletzt worden sei niemand, hieß es.