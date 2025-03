Mit Waffe im Hosenbund in Bus eingestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer Busfahrt mit einer Waffe im Hosenbund ist ein 24-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis von der Polizei mit einem Taser außer Gefecht gesetzt worden. Der Mann sei mit der Waffe in Wiesbaden in einen Bus Richtung Schlangenbad eingestiegen. Nachdem die alarmierten Beamten ihn am Montag nicht mehr im Bus antrafen, wurde der polizeibekannte Verdächtige schnell über seine detaillierte Beschreibung ausgemacht.