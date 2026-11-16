Motocross-Fahrer stirbt nach Sprung
Auf einer offiziellen Strecke für Motorsportler ist ein 66-Jähriger gestürzt. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Walldorf (dpa/lsw) - Ein 66-jähriger Motocross-Fahrer ist nach einem Sprung mit seinem Sportfahrzeug in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gestürzt und kurz darauf gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall am Sonntag auf einer offiziellen Motocross-Strecke ereignet. Ob der 66-Jährige aufgrund des Sturzes oder eines gesundheitlichen Problems starb, sei unklar. An der Unfallstelle sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.