Todesursache unklar

Motocross-Fahrer stirbt nach Sprung

Auf einer offiziellen Strecke für Motorsportler ist ein 66-Jähriger gestürzt. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Auf einer Motocross-Strecke ist ein 66-jähriger Sportler nach einem Sprung gestürzt. (Symbolbild) Foto: Martin Dokoupil/ZUMA Wire/dpa
Auf einer Motocross-Strecke ist ein 66-jähriger Sportler nach einem Sprung gestürzt. (Symbolbild)

Walldorf (dpa/lsw) - Ein 66-jähriger Motocross-Fahrer ist nach einem Sprung mit seinem Sportfahrzeug in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gestürzt und kurz darauf gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall am Sonntag auf einer offiziellen Motocross-Strecke ereignet. Ob der 66-Jährige aufgrund des Sturzes oder eines gesundheitlichen Problems starb, sei unklar. An der Unfallstelle sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Todesursache nach Polizeieinsatz trotz Obduktion unklar
Mutmaßlicher Messerangreifer

Todesursache nach Polizeieinsatz trotz Obduktion unklar

In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach dem folgenden Polizeieinsatz stirbt der 53-Jährige. Was bisher bekannt ist.

24.06.2026

Nach Rutschen-Unfall Todesursache trotz Obduktion unklar
Erlebnisbad «Miramar»

Nach Rutschen-Unfall Todesursache trotz Obduktion unklar

Ein 25-Jähriger ist nach bisherigen Erkenntnissen mit Bekannten in einer Rutsche im Spaßbad «Miramar» zusammengestoßen. Später starb er in einem Krankenhaus. Ermittler suchen nach der Todesursache.

08.06.2026

Obduktion von Psychiatriepatient: Todesursache weiter unklar
Polizeieinsatz in Wiesloch

Obduktion von Psychiatriepatient: Todesursache weiter unklar

Ein Psychiatriepatient verhält sich laut Behörden aggressiv, Polizisten helfen bei der Fixierung. Der Mann stirbt. Die Ermittlungen laufen. Wie es nun weitergehen soll.

20.05.2026

Betrunkener rast auf Motocross-Maschine Polizei davon
Verkehrsgefährdung

Betrunkener rast auf Motocross-Maschine Polizei davon

Streifenbeamten fällt in Malsch ein Motorrad auf. Das Licht ist nicht eingeschaltet. Und dem Fahrer mangelt es an noch mehr.

25.03.2026

Dutzende tote Robben

Tote Kegelrobben an Rügens Küste - Todesursache unklar

An Rügens Küste und am Greifswalder Bodden sind 26 tote Kegelrobben gefunden worden. Sie waren alle gut genährt. Die ersten Tiere wurden obduziert. Es gibt Hinweise auf eine mögliche Todesursache.

18.10.2024