Unfälle

Motorrad kollidiert in Frankfurt mit Polizeiauto

Ein Motorradfahrer wird bei grüner Ampel in Frankfurt von einem Polizeiwagen erfasst und verletzt. Auch die Beamten müssen nach dem Zusammenstoß behandelt werden.

Bei dem Unfall wurden der Motorradfahrer und die Beamten verletzt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Bei dem Unfall wurden der Motorradfahrer und die Beamten verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto auf Einsatzfahrt ist in Frankfurt ein 51 Jahre alter Motorradfahrer verletzt worden. Auch die Beamten in dem Streifenwagen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Der Polizeiwagen war demnach mit Blaulicht und Martinshorn im Kreuzungsbereich Gallusanlage/Taunusstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr der Motorradfahrer bei grüner Ampel in die Kreuzung ein. Dort stießen beide Fahrzeuge zusammen, der Motorradfahrer stürzte. 

Der 51-Jährige kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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